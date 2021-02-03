Guerrilla Girls’den afişli tepki

Aktivist kadın sanatçılardan oluşan ‘Guerrilla Girls’ de sanat yayıncısının Black’e ait olduğunu öğrendikleri Phaidon Press ile yaptıkları kitap sözleşmesini iptal etti. Grup ayrıca sanatçı-aktivist grup Art in Ad Places ile MoMA’yı hedef alan bir afiş için iş birliği yaptı. İki grup, MoMA’nın önündeki telefon kulübesine astıkları afişte, Black ve Gleen Dubin’in müzenin yönetiminden ayrılması çağrısı yaptı. Grubun goril maskeli logosunun da yer aldığı afişte “MoMA, Black ve Dubin’i yönetimden atmalı” yazıyor.



