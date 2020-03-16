Gülsin Onay'dan online konser

Devlet sanatçısı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi unvanlarına da sahip dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, corona virüs nedeniyle pek çok konserini iptal etmek durumda kaldı. Yaşanan bu olumsuzluğa karşın Gülsin Onay, sosyal mecralarından dün akşam canlı bir konser yayınladı.

Dünyanın en önemli Chopin icracılarından biri olarak kabul edilen Gülsin Onay, ünlü bestecinin Andante Spianto bestesi başta olmak züere çok sayıda eseri seslendirdi. Yayın binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.