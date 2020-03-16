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16.03.2020 - 12:53 |

Gülsin Onay'dan online konser

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, corona virüs salgını nedeniyle çok sayıda konserinin iptal edilmesi üzerine müzikseverlerle online ortamda buluştu. Sosyal mecraları üzerinden konser yayını yapan Gülsin Onay'ı binlerce kişi izledi.

Gülsin Onay'dan online konser

Devlet sanatçısı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi unvanlarına da sahip dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, corona virüs nedeniyle pek çok konserini iptal etmek durumda kaldı. Yaşanan bu olumsuzluğa karşın Gülsin Onay, sosyal mecralarından dün akşam canlı bir konser yayınladı.

Dünyanın en önemli Chopin icracılarından biri olarak kabul edilen Gülsin Onay, ünlü bestecinin Andante Spianto bestesi başta olmak züere çok sayıda eseri seslendirdi. Yayın binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.

Gülsin Onaydan online konser

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