Gümüşlük Festivali çok ‘net’

17. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali “Net”, başlığıyla dinleyicinin evine geliyor. Festival, Gümüşlük Festival Akademisi’nde eğitim almış ve dünyaya açılmış piyanistlerin online konserleriyle 19 Mayıs’ta başladı.



Önceki yıllarda “Suda; Kumda; Taşta” başlığı altında üç farklı konseptte düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin sanat yönetmeni, piyanist Eren Levendoğlu, canlı konserlerin tamamen iptal edilmediği, ancak gelişmeler doğrultusunda bir yol izleneceği bilgisini verirdi. Festivalin konserleri www.instagram.com/gumuslukfest sayfasından canlı yayınlanıyor. 2020’de festival üç aylık bir zaman dilimine yayılacak olup ilerleyen günlerde uygun koşulların oluşması halinde canlı performans takvimi de açıklanacak.