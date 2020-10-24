Gündelik yaşamın içinden bir sergi

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 38’inci Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması kapsamında finale kalan eserlerin yer aldığı “Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi” Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat binasında geçen hafta açıldı. Yapılan basın toplantısına serginin küratörü T. Melih Görgün, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, sanatçı Hamza Kırbaş ve 8 kişilik basın mensubu grubu katıldı.









Melih Görgün, serginin açılış konuşmasında “Sergimiz gündelik yaşama dair. Eserler de gündelik yaşamda karşılaştığımız ve farkında olmadığımız durumlara dikkati çekiyor. Tüm sanatçılar, aslında bu dönemde kendileriyle ilgili cevapları vermiş vaziyetteler. Ne yapılabilir, ne edilebilir? Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz bu dönemde. Gelecekle ilgili endişelerimiz var. Eğer yaratıcı fikrinizi bulursanız ve bu olasılıklar üzerinden çok rahatlıkla bu dönemi aşabilirsiniz. Bu yapıtlar da bunu göstermek için bir araya geldi” dedi.



Sanat yaşamaya devam ediyor



Bu yıl “Gündelik Yaşama Dair” temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın jüri üyeleri (Ayşe Erkmen, Verein K. Viyana kurucusu Dejan Kaludjerovic ve serginin küratörlüğünü de üstlenen sanatçı ve küratör T. Melih Görgün) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık 1001 başvuru arasından 16 sanatçı finale kalarak eserleriyle sergi seçkisinde yer almaya hak kazandı. Resim, heykel, enstalasyon, fotoğraf ve videonun aralarında olduğu 17 eserin yer aldığı sergide, sanatçılar eserleri aracılığıyla ne olursa olsun sanatın yeni ifade ve etki biçimleri bulma çabalarını ortaya koyuyor. Görgün, bu seneki sergide 16 sanatçının 17 eseri olduğunun altını çizerek Hamza Kırbaş’ın “Tanıklar” ve “Ortak Sessiz Dil” adlı iki eseriyle yarışmaya katıldığını belirtti. 21 Kasım’a kadar devam edecek sergide, önümüzdeki günlerde rehberli turlar da başlayacak.



Bu yıl 5 kişiye ödül



Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kazananlar Akbank Sanat’ın Instagram hesabı üzerinden canlı yayın aracılığıyla açıklandı. Ödül töreninde Rana Kelleci, Hamza Kırbaş, Engin Konuklu ve Diren Demir eşit olarak ödüllendirildiler. Ayrıca Yunus Tilen jüri tarafından özel ödüle layık görüldü. T. Melih Görgün, bu yıl yarışmada 5 kişinin ödül alma sebebini ise “Bu senenin çok güzel bir özelliği var. Herkes aynı seviyedeydi. Herkes aynı şekilde emek vermiş. Bu yüzden kazananlar arasında 1., 2., 3. ayrımı yapmadık” dedi.