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02.06.2020 - 18:54 |

Gürültü Çağında Yalnızlık Alfa'dan çıktı

Norveçli kâşif Erling Kagge’den sessizlik üzerine büyüleyici bir anlatı Gürültü Çağında Sessizlik Alfa Yayınları’ndan çıktı.

Gürültü Çağında Yalnızlık Alfa'dan çıktı

Kagge Gürültü Çağında Sessizlik’te şehrin gürültüsünden, kalabalıklardan, teknolojiyle çevrelenmiş hayatlarımızdan ve yorulmak nedir bilmeyen zihinlerimizden sıyrılıp sessizliğe nasıl sığınabileceğimizi anlatıyor.

 

Sessizlik nedir? Nerede, nasıl bulunur? Ve neden önemlidir? Kagge bu soruların cevaplarını bulmak için kendi deneyimlerinden yola çıkarak bizlere dünyayı dışarıda bırakmanın keyfini öğretiyor, sessizliğin gücünü hissetmemiz için çağrıda bulunuyor.

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