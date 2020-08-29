Hals’ın başyapıtı üçüncü kez çalındı

Aljazeera’de yer alan habere göre polis, perşembe günü sabaha karşı hırsızların tablonun sergilendiği Utrecht yakınlarındaki The Hofje van Aerden Museum’un arka kapısından binaya girerek eseri aldığını belirtti. Tablo, daha önce 1988 ve 2011 yıllarında da aynı müzeden çalınmıştı. Yetkililer, adli tıp araştırmacını ve sanat hırsızlığı uzmanlarını kapsamlı bir soruşturma için çağırdı. Ayrıca sanat dünyasının Indiana Jones’u olarak anılan Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, sosyal medya hesabından tabloun fotoğrafını paylaşarak “Av başladı...” notunu düştü.