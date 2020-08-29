29.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Hals’ın başyapıtı üçüncü kez çalındı
Hollanda polisi, önceki gün Hollandalı ressam Frans Hals’ın 17’inci yüzyıla ait “Two Laughing Boys” isimli tablosunun çalındığını duyurdu.
Aljazeera’de yer alan habere göre polis, perşembe günü sabaha karşı hırsızların tablonun sergilendiği Utrecht yakınlarındaki The Hofje van Aerden Museum’un arka kapısından binaya girerek eseri aldığını belirtti. Tablo, daha önce 1988 ve 2011 yıllarında da aynı müzeden çalınmıştı. Yetkililer, adli tıp araştırmacını ve sanat hırsızlığı uzmanlarını kapsamlı bir soruşturma için çağırdı. Ayrıca sanat dünyasının Indiana Jones’u olarak anılan Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, sosyal medya hesabından tabloun fotoğrafını paylaşarak “Av başladı...” notunu düştü.