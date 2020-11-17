Hamermash'ten zamanı harcama ipuçları

Cinsiyet, eğitim düzeyi ve etnik köken kavramları ışığında doğru zaman yönetimi

Çalışma ekonomisi alanında onlarca çalışmaya imza atan Daniel S. Hamermesh, “Zamanı Harcamak” adlı kitabında “Zamanı en etkili geçirmenin yöntemleri nelerdir?” sorununun izinden gidiyor. Dünya üzerinde giderek yayılan cinsiyet, eğitim düzeyi ve etnik köken kavramlarını dikkate alarak zaman harcama konusunda nasıl karar aldığımızı ve seçimlerimizi yönlendiren faktörleri analiz ediyor. Modern yaşamın neredeyse merkezinde yer alan zamanı iradeli kullanmak kaygısının ortadan kaldırılması noktasında yol gösterici bir yaklaşım sunuyor. Bireysel zaman anketlerine detaylı bir şekilde yer verdiği kitabında; sosyal bilimcilerin son zamanlardaki çalışmalarının odağında yer bulan cinsiyet, etnik köken gibi kavramları da dikkate alarak, gelecekteki çalışma düzenine ilişkin çok önemli ipuçları veriyor. Buradan hareketle yeni çalışma düzeninde zamanı doğru kullanmaya ilişkin öneriler sunuyor.

Daniel S. Hamermesh Hakkında:

1943 doğumlu Daniel S. Hamermesh, doktorasını Yale Üniversitesinde tamamlamış ve çalışmalarını çalışma ekonomisi alanına yoğunlaştırmıştır. Michigan Devlet Üniversitesi, Princeton Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi gibi prestijli birçok eğitim kurumunda dersler veren Hamermesh, şimdilerde Çalışma Ekonomisi Enstitüsü’nün baş editörlüğünü yapmaktadır. Yazarın Economics is Everywhere, Beauty Pays, Labor Demand gibi birçok ödüllü kitabı bulunmaktadır.