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18.08.2020 - 13:17 |

Harbiye Açıkhava'da Eylül esintisi

Atlantis Yapım, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde muhteşem konser ve etkinlikleri sosyal mesafe kurallarını gözeterek ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği önlemleri alarak seyirciyle buluşturuyor

Harbiye Açıkhava'da Eylül esintisi

1984'te çıkan Ele Güne Karşı albümüyle birlikte toplam 13 albümde (3 best of, 10 stüdyo albümü) dillere dolanan sayısız şarkıya imza atan, ülkenin dört bir yanında konserler veren MFÖ, 24 Eylül’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Grup “Sakın Gelme”den, “Mazaretim Var Asabiyim Ben”e, “Ele Güne Karşı”dan “Güllerin İçinden”e, “Ali Desidero”dan “Sarı Laleler”e, en sevilen şarkılarıyla tarihe not düşülecek konserlerinden birine imza atacak.

Sadece müziğiyle değil, aracı olduğu yardımlarla da halkın gönlüne taht kuran Haluk Levent 23 Eylül’de sevenlerinin karşısına çıkacak. 27 yıllık sahne tecrübesini hala ilk günkü heyecan ve enerjisiyle sürdüren Haluk Levent, rock müziğimizin bugünkü popüler haline gelmesinde büyük katkısı olan şarkılara imza attı. Haluk Levent “Yollarda Bulurum Seni”, “Sevenler Ağlarmış”, “Elfida” gibi hitleriyle o gece seyirciyi coşturacak.

 Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesi AMADEUS, 21-22 Eylül’de iki gece üst üste sahnelenecek. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekip Harbiye seyircisine bir tiyatro şöleni yaşatacak.

 Atlantis Yapım’ın organizasyonunu üstlendiği konserlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi, yarı kapasite ile seyirci kabul edecek. Sosyal mesafe kuralları gözetilecek ve maskesiz alana kabul edilmeyecek konuklar aralıklı düzende yerleşerek etkinlikleri izleyecek. Ayrıca girişte herkesin ateşi ölçülecek ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tüm önlemler alınarak, etkinlikler güvenli bir ortamda gerçekleştirilecek.

 

Tarih: 21-22 Eylül, Pazartesi-Salı (AMADEUS)

Mekan: Harbiye Açıkhava

Saat: 21:00

 

23 Eylül, Çarşamba (Haluk Levent)

Mekan: Harbiye Açıkhava

Saat: 21:00

 

24 Eylül, Perşembe (MFÖ)

Mekan: Harbiye Açıkhava

Saat: 21:00

 

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