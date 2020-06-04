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04.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Hayalet’ köyden sanat merkezine!

Çin’in terk edilmiş köylerden biri olan Dafang’ı yeniden canlandırmak amacıyla, “Holland-Dafang Creative Village” adlı bir proje hayata geçirildi.

‘Hayalet’ köyden sanat merkezine!

Tarihi bir kanal şehri olan Jinxi’de yerel yönetim, terk edilmiş 102 köyden biri olan Dafang’a yeniden hayat getirmek için kolları sıvadı. Yönetim, kentlerde olmasına alışılan sanat merkezi kavramını bu terk edilmiş köye taşıdı ve Holland-Dafang Creative Village adlı projeyi hayata geçirdi. Jinxi yönetimi, Dafang’daki sanat merkezi için Hollandalı mimarlık ofisi NEXT Architects’le anlaştığını duyurdu. Ayrıca IVEM (Hollanda Kültürel Miras ve Pazarlama Enstitüsü), Smartland (peyzaj tasarımı), Total Design (grafik tasarım) ve birkaç Hollandalı ve Çinli sanatçıyla da iş birliği yaptı.

 

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