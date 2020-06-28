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28.06.2020 - 13:03 |

Hayko Cepkin'den karantina albümü

'Karantina Günlüğü' Hayko Cepkin'in karantina süresince kaydettiği ve pandemi sürecini arşiv niteliğinde hafızalarda tutacak bir baş ucu albümü olarak karşımıza çıkıyor.

Hayko Cepkin'den karantina albümü

2005 yılından bu yana yayınladığı bestelerinden 22 adet özel ve kült eserini neyzen Burak Malçok ile bambaşka bir düzenleme ve usulü ile kendi youtube kanalından anlık kayıtlar alarak yayınlamıştı.

Hayko Cepkin, sadece youtube kanalında yayınlanan bu eserlerin dinleyenlerinin yoğun isteği üzerine digital platformlarda da yayınlanması için kolları sıvadı ve tamamen ev kaydı olan 'Karantina Günlüğü' albümünü sevenlerine müzik platformlarından da ulaştırdı. 

Sahnedeki sert altyapıların yüksek volümlü heybetli şovların adamı Hayko Cepkin, şarkılarının içinde saklı yatan melodileri, mana dolu sözleri ve sesini adeta bir enstürman gibi kullandığı vokal tekniği ile dikkat çekiyor.

'Karantina Günlüğü' digital platformlarda yayında...

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