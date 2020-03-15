Hayko Cepkin'den yeni şarkı



Günümüz insanını eleştiren dili ve öznesi ile sert ve ritmik bir parça olarak ilerlerken "Hayvaaağ1n", Hayko Cepkin'in bizleri şaşırtıp bir anda şarkının formunu değiştirmekten çekinmiyor.

‘Hayvaaağ1n'a çekilen klip, şarkının değişken ruhunu yansıtması açısından oldukça farklı fikirler ile dolu. Ekrana adeta bir tablo gibi yansıyacak görüntülerin, müziğin gücü ile birleşince ne kadar etkili olduğunu hep birlikte göreceğiz.