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15.03.2020 - 12:09 |

Hayko Cepkin'den yeni şarkı

Hayko Cepkin yeni şarkısı "Hayvaaağ1n" ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Hayko Cepkin'den yeni şarkı

Hayko Cepkinden yeni şarkı

Günümüz insanını eleştiren dili ve öznesi ile sert ve ritmik bir parça olarak ilerlerken "Hayvaaağ1n", Hayko Cepkin'in bizleri şaşırtıp bir anda şarkının formunu değiştirmekten çekinmiyor.

‘Hayvaaağ1n'a çekilen klip, şarkının değişken ruhunu yansıtması açısından oldukça farklı fikirler ile dolu. Ekrana adeta bir tablo gibi yansıyacak görüntülerin, müziğin gücü ile birleşince ne kadar etkili olduğunu hep birlikte göreceğiz.

 

 

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