Hayrullah Doğan'ın yeni kitabı Başkası için Yaşayanlar çıktı

Hepimiz kendimiz için doğarız ama ne yazık ki çok azımız kendimiz için yaşarız. Kitap bu konuyu, bir adamın gerçek hikâyesiyle sunuyor. Satır aralarında yüzerken rotanızı kendinize çevirmenize engel olamayacaksınız.

Hayrullah Doğan şöyle anlatıyor:

"Tek seferlik bir hayatı yaşamak için geldiğimiz bu mavi yumurtada; birçok insan, farkında olmadan başkaları için yaşıyor ve günün sonunda da sessiz sedasız ölüp gidiyor. Halit Ağa da bunlardan biriydi işte. Kendisi için doğdu ama başkaları için yaşadı hep. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı bilinmez ama şayet ona sözüm geçseydi bunu yapmamasını, kendi için yaşamasını önerirdim. Ne yazık ki zaman ve zemin buna müsaade etmedi. Gel gör ki ben öğrendim, kendim için yaşamam gerektiğini hem de Halit Ağa’dan öğrendim. Öte yandan bu, bencilce bir tavır gibi gözükse de öyle değil aslında zira insan, kendi için yaşamadığı sürece gürültü çıkaramaz ve kendini gerçekleştirme şansı bulamaz."