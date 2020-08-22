Hazımsızlıktan öldü

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki bilim insanları, Çin’de 2010 yılında bulunan “Guizhouichthyosaurus” olarak bilinen ihtiyozor fosilini inceledi. Midesinden 3.5 metre uzunluğunda bir deniz kertenkelesinin iskeletini bulan bilim insanları, 4.5 metre uzunluğundaki 240 milyon önce yaşayan bir deniz sürüngeni olan ihtiyozorun büyük bir canlıyı tükettiğinin ilk doğrudan kanıtı olduğunu söyledi. Kaliforniya Üniversitesi’nden ekibin araştırmasında, ihtiyozorun kesin ölüm nedeni bulunamadı ancak yırtıcı hayvanın dev büyüklükteki yemekten kısa bir süre sonra hazımsızlıktan öldüğü öngörüsüne yer verildi.



Fosil içinde fosil



İhtiyozorların daha küçük deniz kertenkelesini yemeden önce parçalara ayıracak kadar güçlü çenelere sahip olduğunu aktaran araştırmacılar, ihtiyozorun yemeğe ortadan başladığını vurguladı. Ekibe göre bu başka bir canlının içinde şimdiye kadar bulunan en büyük fosil ve ihtiyozor, yemeğini öğütemediği için yedikten kısa süre sonra öldü. Ihtiyozor, denizlerde yaşamış ve soyu tükenmiş tür sürüngen.