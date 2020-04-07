HBO’dan 500 saatlik ücretsiz yapım

Bu yayınlar arasında “The Wire, “Six Feet Under”, “True Blood” gibi dizilerin yanı sıra “Empire of the Sun” ve “Crazy, Stupid, Love” gibi 20 Warner Bros. filmi de yer alıyor. Ancak yaklaşık 500 saatlik bir içeriği izleyicilerine sunacak olan bu proje şimdilik sadece Amerika ile sınırlı tutuldu. Ayrıca bu projenin ne kadar süreceği konusunda da henüz bir açıklama yapılmadı.