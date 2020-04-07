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07.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

HBO’dan 500 saatlik ücretsiz yapım

Warner Bros., tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı insanların evde kalmasını desteklemek için önceki günlerde HBO klasiği birçok diziyi ücretsiz olarak erişime açtı.

HBO’dan 500 saatlik ücretsiz yapım

 Bu yayınlar arasında “The Wire, “Six Feet Under”, “True Blood” gibi dizilerin yanı sıra “Empire of the Sun” ve “Crazy, Stupid, Love” gibi 20 Warner Bros. filmi de yer alıyor. Ancak yaklaşık 500 saatlik bir içeriği izleyicilerine sunacak olan bu proje şimdilik sadece Amerika ile sınırlı tutuldu. Ayrıca bu projenin ne kadar süreceği konusunda da henüz bir açıklama yapılmadı. 

Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
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