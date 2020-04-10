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10.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Heykellerden ‘Evde kal’ uyarısı

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını gerekçesiyle biliminsanları ve doktorlar, halkı dışarı çıkılmaması ve çıkıldığında da maskeyle önlem alınması konusunda uyarıyor.

Heykellerden ‘Evde kal’ uyarısı

Bu uyarılara geçtiğimiz günlerde dünyanın dört bir yanındaki ikonik heykeller de katıldı. Indiatoday’de yer alan habere göre gerekli önlemleri almayan kişilere bir mesaj vermesi için aralarında İngiltere’deki Frank Sidebottom, Amerika’daki “Cardiff Kook” heykelinin de yer aldığı pek çok heykele maske takıldı. İstanbul’da ise Kadıköy’deki Alex de Souza heykeli de bu akıma katılanlar arasında yer alıyor. 

Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsettiYalova'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
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