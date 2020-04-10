Heykellerden ‘Evde kal’ uyarısı

Bu uyarılara geçtiğimiz günlerde dünyanın dört bir yanındaki ikonik heykeller de katıldı. Indiatoday’de yer alan habere göre gerekli önlemleri almayan kişilere bir mesaj vermesi için aralarında İngiltere’deki Frank Sidebottom, Amerika’daki “Cardiff Kook” heykelinin de yer aldığı pek çok heykele maske takıldı. İstanbul’da ise Kadıköy’deki Alex de Souza heykeli de bu akıma katılanlar arasında yer alıyor.