MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Heykellerden sanal hikâye kitabı
ABONE OL
08.09.2020 - 07:00 |

Heykellerden sanal hikâye kitabı

Rus sanatçı Vasiky Klyukin, önceki günlerde kişisel günahlardan küresel krizlere kadar karanlık konuları araştıran “The Apocalypse Book” isimli sanal hikâye kitabını yayımladı.

Heykellerden sanal hikâye kitabı

Artnet’te yer alan habere göre Klyukin, bu projesini salgın döneminde gerçekleştirmeye başladı. Sanal kitap, her biri belirli bir günah ile ilgili bölümlerden ve onu ifade etmek için tasarlanmış heykellerden oluşuyor. Ayrıca aralarında İngilizce, Almanca ve İspanyolcanın da yer aldığı 11 dil seçeneğine sahip kitap, book.vkyyukin.com adlı internet sitesinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocuk vakalar artabilir

Çocuk vakalar artabilir

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Kovid’li annelere ‘emzirin’ tavsiyesi

Kovid’li annelere ‘emzirin’ tavsiyesi

Sıradaki Haber