Heykellerden sanal hikâye kitabı

Artnet’te yer alan habere göre Klyukin, bu projesini salgın döneminde gerçekleştirmeye başladı. Sanal kitap, her biri belirli bir günah ile ilgili bölümlerden ve onu ifade etmek için tasarlanmış heykellerden oluşuyor. Ayrıca aralarında İngilizce, Almanca ve İspanyolcanın da yer aldığı 11 dil seçeneğine sahip kitap, book.vkyyukin.com adlı internet sitesinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.