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18.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Hitchcock filminden esinlenen bir sergi

İngiltere’deki White Cube galeri, önceki günlerde İngiliz yönetmen Alfred Hitchcock’un “Arka Pencere” adlı filminden esinlenen bir sergiye dijital ortamda ev sahipliği yapmaya başladı.

Hitchcock filminden esinlenen bir sergi

Artnet’te yer alan habere göre aralarında Julie Curtiss, Gillian Carnegie ve Jeff Wall’un da yer aldığı pek çok sanatçı, Hithcock’un 1954 yılına ait ve ‘röntgenciliği’ tema alan filminden esinlenerek resim ve fotoğraflarında ‘bakma’nın çekiciğini ve tehlikelerini sanatseverlerlere aktarıyor. Ayrıca izleyiciler, bu eserlerle sanatçıların eserlerini nasıl inşa ettiklerini düşünme imkanı da buluyor. Küratörlüğünü Susanna Greeves’in üstlendiği “Rare Window” sergisi, 19 Ocak 2021 tarihine kadar galerinin internet sitesinden görülebilir.

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