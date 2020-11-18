Hitchcock filminden esinlenen bir sergi

Artnet’te yer alan habere göre aralarında Julie Curtiss, Gillian Carnegie ve Jeff Wall’un da yer aldığı pek çok sanatçı, Hithcock’un 1954 yılına ait ve ‘röntgenciliği’ tema alan filminden esinlenerek resim ve fotoğraflarında ‘bakma’nın çekiciğini ve tehlikelerini sanatseverlerlere aktarıyor. Ayrıca izleyiciler, bu eserlerle sanatçıların eserlerini nasıl inşa ettiklerini düşünme imkanı da buluyor. Küratörlüğünü Susanna Greeves’in üstlendiği “Rare Window” sergisi, 19 Ocak 2021 tarihine kadar galerinin internet sitesinden görülebilir.