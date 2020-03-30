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30.03.2020 - 18:15 | | AA

Hollanda'da 'İlkbahar Bahçesi' çalındı

Hollanda'da Amsterdam kentinin doğusunda yer alan Singer Laren Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh’a ait "İlkbahar Bahçesi" tablosunun çalındığını açıkladı.

Hollanda'da 'İlkbahar Bahçesi' çalındı

Singer Laren Müzesi'nden yapılan açıklamada, Groningen Müzesi’nden sergilenmek üzere ödünç alınan, Van Gogh’a ait 1884 tarihli "İlkbahar Bahçesi" tablosunun dün gece çalındığı bildirildi.

Tablo, "Ruhun aynası" temalı sergi için Singer Laren Müzesi'ne getirilmiş ancak müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ziyarete kapatılmıştı.

 

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