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27.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Hong Kong’da müzeler yeniden kapatıldı

Hong Kong’daki tüm müzeler şehirdeki yeni bir koronavirüs salgını nedeniyle yeniden kapatıldı.

Hong Kong’da müzeler yeniden kapatıldı

Artnet’ye yer alan habere göre ocak ayının sonlarına doğru hükümet tarafında işletilen tüm müzeler kapatılmaya başlamıştı. Salgının bitmesinin ardından hükümet 11 Mart’ta müzeler yeniden açtı. Ancak 16 Mart tarihinde Hong Kong’a yurt dışından gelenlerde koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısında artışın görülmesiyle müzeler önlem amacıyla yeniden kapılarını ziyarete kapattı. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİHong Kong’daki tüm müzeler şehirdeki yeni bir koronavirüs salgını nedeniyle yeniden kapatıldı. Artnet’ye yer alan habere göre ocak ayının sonlarına doğru hükümet tarafında işletilen tüm müzeler kapatılmaya başlamıştı. Salgının bitmesinin ardından hükümet 11 Mart’ta müzeler yeniden açtı. Ancak 16 Mart tarihinde Hong Kong’a yurt dışından gelenlerde koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısında artışın görülmesiyle müzeler önlem amacıyla yeniden kapılarını ziyarete kapattı. 

Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
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