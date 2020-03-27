Hong Kong’da müzeler yeniden kapatıldı

Artnet’ye yer alan habere göre ocak ayının sonlarına doğru hükümet tarafında işletilen tüm müzeler kapatılmaya başlamıştı. Salgının bitmesinin ardından hükümet 11 Mart’ta müzeler yeniden açtı. Ancak 16 Mart tarihinde Hong Kong’a yurt dışından gelenlerde koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısında artışın görülmesiyle müzeler önlem amacıyla yeniden kapılarını ziyarete kapattı. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİHong Kong’daki tüm müzeler şehirdeki yeni bir koronavirüs salgını nedeniyle yeniden kapatıldı. Artnet’ye yer alan habere göre ocak ayının sonlarına doğru hükümet tarafında işletilen tüm müzeler kapatılmaya başlamıştı. Salgının bitmesinin ardından hükümet 11 Mart’ta müzeler yeniden açtı. Ancak 16 Mart tarihinde Hong Kong’a yurt dışından gelenlerde koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısında artışın görülmesiyle müzeler önlem amacıyla yeniden kapılarını ziyarete kapattı.