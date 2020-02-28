Hopkins Tyson’ın antrenörü olacak

Hopkins projede Mike Tyson’ın antrenörü Cus D’Amato’ya hayat verecek. Film, kariyerinin ilk dönemlerinde birlikte çalışmaya başlayan Mike Tyson ve Cus D’Amato arasındaki sporcu-antrenör ilişkisinin zaman içerisinde bir baba-oğul ilişkisine dönüşmesini ve Tyson’ın spor dünyasının en tartışmalı figürlerinden biri haline gelmesini anlatacak. Filmde Tyson’ı canlandıracak oyuncunun ismi henüz açıklanmadı.