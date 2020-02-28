28.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Hopkins Tyson’ın antrenörü olacak
Sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden John Cassavetes’in oğlu Nick Cassavetes’in yeni filmi “Cus and Mike”ın başrolünde Anthony Hopkins’in olacağı açıklandı.
Hopkins projede Mike Tyson’ın antrenörü Cus D’Amato’ya hayat verecek. Film, kariyerinin ilk dönemlerinde birlikte çalışmaya başlayan Mike Tyson ve Cus D’Amato arasındaki sporcu-antrenör ilişkisinin zaman içerisinde bir baba-oğul ilişkisine dönüşmesini ve Tyson’ın spor dünyasının en tartışmalı figürlerinden biri haline gelmesini anlatacak. Filmde Tyson’ı canlandıracak oyuncunun ismi henüz açıklanmadı.