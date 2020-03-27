Hopkins’ten online sergi

Hopkins, “Gördüğünüz gibi karantinadayım. 82 yaşındayım ve yapacak çok şey buldum” diyerek başladığı 49 saniyelik videoda, karantina süresince neler yaptığını anlattı. Aktör, bu süreçte piyano çaldığını, anılarını yazdığını ve sosyal medya hesaplarından sıkça paylaştığı kedisi Niblo için resim yaptığını belirtti. Daha önce pek çok kez resim sergisi açan Hopkins, “Bu resimler zihinimi diri tutuyor ve bana kahkaha attırıyor” diyor. Akrilik üzerine yağlıboya yapan Hopkins, videonun sonunda kedisiyle uğraşmayı da ihmal etmiyor.