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27.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Hopkins’ten online sergi

Sosyal mesafe gerekçesiyle kendini yaklaşık iki haftadır karantinaya alan 82 yaşındaki Anthony Hopkins, önceki gün sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

Hopkins’ten online sergi

Hopkins, “Gördüğünüz gibi karantinadayım. 82 yaşındayım ve yapacak çok şey buldum” diyerek başladığı 49 saniyelik videoda, karantina süresince neler yaptığını anlattı. Aktör, bu süreçte piyano çaldığını, anılarını yazdığını ve sosyal medya hesaplarından sıkça paylaştığı kedisi Niblo için resim yaptığını belirtti. Daha önce pek çok kez resim sergisi açan Hopkins, “Bu resimler zihinimi diri tutuyor ve bana kahkaha attırıyor” diyor. Akrilik üzerine yağlıboya yapan Hopkins, videonun sonunda kedisiyle uğraşmayı da ihmal etmiyor. 

Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
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