Hüner ve Aladağ baharda Arter’de

Arter Mart 2021’den itibaren izleyicilerini koleksiyondan ve koleksiyon dışından yeni sergilerle buluşturacak. 2021 baharında Arter’de Emre Hüner’in yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerinden oluşan, Aslı Seven küratörlüğündeki “[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı” başlıklı kişisel sergisi, Nevin Aladağ’ın “İzler” adlı üç kanallı video yerleştirmesi ve doğa kavramı etrafında kurgulanan, Selen Ansen küratörlüğündeki “Locus Solus” başlıklı sergi izleyicilerle buluşacak. Arter, 2021-2022 sezonunu ise Eylül’de açılacak dört yeni sergi ile karşılayacak. Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan grup sergisi çocukluk ve oyun kavramları etrafında şekillenecek. Candeğer Furtun’un altmış yıla uzanan pratiğine ışık tutan ve beden, doğa, hafıza gibi temalara yer veren kapsamlı serginin küratörlüğünü Selen Ansen üstlenecek. Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin küratörlüğünde, kurumun 2017 yılında Bill Fontana’ya özel sipariş ettiği bir ses/video yerleştirmesinin dünya prömiyeri gerçekleşecek. Füsun Onur’un Arter Koleksiyonu’nda bulunan “Opus II Fantasia” başlıklı mekâna özgü yerleştirmesi, Emre Baykal’ın küratörlüğünde sergilenecek.Arter, Salı-Cuma günleri 11:0017:00 saatleri arasında gerekli sağlık tedbirleriyle sanat severleri ağırlamayı sürdürüyor.