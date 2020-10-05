“İbrahim Selim ile Bu Gece”nin yeni sezonu başlıyor

Geçtiğimiz sezon başından itibaren her hafta Zorlu PSM sahnesinde Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” yeni sezonda izleyicilere yeni mekanı %100 Studio’da merhaba demeye hazırlanıyor.

İbrahim Selim’in renkli sunumunun yanı sıra her hafta sürpriz bir konuğun katılacağı programda seyircileri müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan eğlence dolu dakikalar bekliyor.

Her Pazartesi %100 Studio’da seyircilerin karşısında olacak “İbrahim Selim ile Bu Gece” geçtiğimiz sezon olduğu gibi her Çarşamba Zorlu PSM Youtube kanalından da dijital olarak izlenebilecek.