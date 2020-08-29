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29.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İçinden geçtiğimiz karanlık ve umutsuz zamanlara inat: Mutluluk Müzesi

Kopenhag’da 14 Temmuz’a açılan ‘Mutluluk Müzesi’ tarih boyunca mutluluk kavramının nelere göre değiştiğini ve toplumların mutluluk algılarını irdeliyor... Müze ziyaretçilerine kısa süreliğine de olsa tebessüm ettirmeyi amaçlıyor...

İçinden geçtiğimiz karanlık ve umutsuz zamanlara inat: Mutluluk Müzesi

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, pandemi sürecine rağmen yeni bir müze açıldı: Mutluluk Müzesi. 2020’nin toplumsal hafızada bırakacağı mutsuzluğu, küçük bir gülümsemeyle unutturmayı amaçlayan müze, 14 Temmuz’dan bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mutluluk Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan bu bağımsız müze, bazı toplumların diğerlerine göre neden daha mutlu olduğunu, tarih boyunca mutluluk kavramının nelere göre değiştiğini irdeliyor.

Fikir nasıl doğdu?

Enstitünün başındaki Meik Wiking müze fikrinin yıllardır ofislerini ziyaret etmek isteyenlerin talebiyle oluştuğunu anlatıyor: “Sanırım insanlar bu tarz bir enstitünün yavru köpekler ve dondurmayla dolu sihirli bir yer olduğunu hayal ediyor. Oysa biz sadece bilgisayar başında oturup veri inceleyen sekiz kişiyiz. Biz de ‘Neden insanların mutluluğun farklı perspektiflerini deneyimleyebileceği bir alan yaratmıyoruz ki?’ diye düşündük.”

‘Buna ihtiyaç vardı’

Açılışı 2020’nin ilk haftaları olarak planlanan ancak pandemi nedeniyle temmuz ayına erteleyen müze, korona tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor. “Bugünlerde fazla ziyaretçimiz olmayacağını biliyoruz ancak dünyanın bugünlerde biraz da olsa mutluluğa ihtiyacı var” diyen Meik Wiking, müzenin insanlara global bir mutluluk sunmayı amaçladığını, mutluluk algısının değişkenliğini göstermeyi amaçladıklarını belirtiyor.

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