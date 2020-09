İddialı filmlerden vizyon ertelemesi

Disney önceki gün yapılan açıklamada “Black Widow”, “Eternals”, “West Side Story” ve “Death on the Nile” gibi iddialı filmlerinin vizyon tarihlerini ertelediğini duyurdu. Daha önce de ertelenen “Black Widow”, “Eternals” ve “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings” gibi Marvel filmleri için ikinci kez yeni vizyon tarihleri belirledi. 2017 tarihli Agatha Christie uyarlaması “Murder on the Orient Express”in devamı niteliğinde çekilen “Death on the Nile” iki aylık bir ertelemeyle aralık ayında izleyicilerle buluşacak.