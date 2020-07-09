İdil Biret Festivali’nin teması: Ludwig van Beethoven

4 piyanist 2 ayrı günde 5 konçertoyu ay ışığı altında denize karşı 20 ve 23 Temmuz akşamı Bodrum Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlere girişlerin ücretsiz olduğu festivalde çalacak. Festivalde şef Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde 4 piyanist iki akşamda Beethoven’in 5 piyano konçertosunu seslendirecek. Ludwig van Beethoven’in 250. doğum yılı kutlamaları gözetilerek hazırlanan festival programında; İdil Biret, Kemal Cem Yılmaz, Buğra Yüksel ve Can Okan yer alacaklar. Festival konserleri Bodrum Antik Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 21.00’de başlayacak.