MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri İdil Biret Festivali’nin teması: Ludwig van Beethoven
ABONE OL
09.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

İdil Biret Festivali’nin teması: Ludwig van Beethoven

Muğla ve Bodrum belediyelerinin ortaklaşa gerçekleştireceği bir kültür etkinliği olan II. Muğla İdil Biret Müzik Festivali, Bodrum Antik Tiyatro’da yapılacak.

İdil Biret Festivali’nin teması: Ludwig van Beethoven

4 piyanist 2 ayrı günde 5 konçertoyu ay ışığı altında denize karşı 20 ve 23 Temmuz akşamı Bodrum Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlere girişlerin ücretsiz olduğu festivalde çalacak. Festivalde şef Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde 4 piyanist iki akşamda Beethoven’in 5 piyano konçertosunu seslendirecek. Ludwig van Beethoven’in 250. doğum yılı kutlamaları gözetilerek hazırlanan festival programında; İdil Biret, Kemal Cem Yılmaz, Buğra Yüksel ve Can Okan yer alacaklar. Festival konserleri Bodrum Antik Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 21.00’de başlayacak. 

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğa polisleri sahaya iniyor

Doğa polisleri sahaya iniyor

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Dünya’ya yaklaşıyor... Neowise’i kuyruklu yıldızını siz de görebilirsiniz

Dünya’ya yaklaşıyor... Neowise’i kuyruklu yıldızını siz de görebilirsiniz

Sıradaki Haber