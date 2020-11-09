İDOB'dan 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Konseri

Ahmet Adnan Saygun’un “Kapasam da gözümü , Bozlak, Yunus Emre Oratoryosu’ndan; “Yalancı Dünyaya Konup Göçenler”, “Bad-ı Sabaya Sorsunlar”, Cemal Reşid Rey’in “Ayın ondördü, Çeşme” İlhan Baran’ın “Köroğlu”, Yalçın Tura’nın “Hasretim Sana”, Necil Kazım Akses’in “Mumların Karanlığı” programın parçalarından.

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel bu konserde besteleri“Atabarı” , “Atatürk Marşı”nı ( şiir:Hasan Ali Yücel) ve Halit Ozan’ın “Ayşem” adlı parçasını seslendirecek. Ayrıca Karlıbel’in seslendireceği ; Carl Czerny’nin parçası “Grand Rondeau National Turque, Op.192” ve bu konserde ilk kez seslendirilecek olan Johannes Heyer bestesi “Dolmabahçe Marşı” da programda yer alıyor.

Konserde geçen metinleri, Defne Arıkan ve Burçak Savaşkurt hazırladı. Konserin solistleri; Serkan Bodur, Zafer Erdaş, Alper Göçeri, Özge Kalelioğlu, Özlem Soydan piyanist Aydın Karlıbel eşliğinde eserleri seslendirecekler. Ayşe Kıran ve Çağrı Köktekin, metin anlatımlarını yapıyorlar.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi planlanan konser, 10 Kasım 2020 Salı akşamı saat:20:00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde.