İDOB'dan Cumhuriyet Konseri

Türk Beşleri’nden eserler; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde eserleriyle, Türk müziğinin evrensel düzeye ulaşması için çalışan, beş klasik batı müziği bestecisini tarif etmek için uluslararası çerçevede kullanılan “Türk Beşleri” grubu ; Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses besteleri programda yer alıyor.

Ulvi Cemal Erkin’in, Altı Halk Türküsü’nden “Divan” - Ahmet Adnan Saygun’un Yunus Emre Orotoryosu’ndan “Ağlamaktır Benim İşim” - Necil Kazım Akses’in, Orhan Veli Kanık şiirini bestelediği “Anlatamıyorum” - Hasan Ferit Alnar’ın “Biraz da yürüdükçe” - Cemal Reşit Rey’in 10. Yıl Marşı (söz: Faruk Nafız Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar) seslendirilecek.

"Yaşa Mustafa Kemal Paşa” (Muammer Sun düzenlemesi ile) , Muammer Sun’un 1998 yılında çekilen Cumhuriyet filmi için bestelediği “Bozkırın Sesi” ve Hüseyin Kaya’nın düzenlemesi ile “Efem” türküsü de konserde yorumlanacak.

Cemal Reşit Rey’in “Sarı Zeybek” eserinde ise solist dansçı Mehmet Nuri Arkan, Ayşem Sunal Savaşkurt koreografisi ile dans edecek.

Konserde geçen metinleri, Defne Arıkan ve Burçak Savaşkurt hazırladı. Konserin solistleri; Dilruba Bilgi, Kenan Dağaşan, Berk Dalkılıç, Evren Ekşi ve Nesrin Gönüldağ, piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde eserleri seslendirecekler.

Gökhan Akyüz ve İDOB Sanat Yönetmeni Suat Arıkan da konserde konuşmacı olarak yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi planlanan konser, 29 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde seslendirilecek.

29 Ekim 2020 Perşembe Saat 20:00 - Kadıköy Bld. Süreyya Opera Sahnesi

30 Ekim 2020 Cuma Saat 20:00 - Büyükyalı Fişekhane