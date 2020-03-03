MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri İDOB'dan "Şarkılarda Kadın" konseri
ABONE OL
03.03.2020 - 15:19 |

İDOB'dan "Şarkılarda Kadın" konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 6 Mart 2020 Cuma günü, “Şarkılarda Kadın” konseri ile Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde.

İDOB'dan "Şarkılarda Kadın" konseri

Mutluluk, hüzün,  hayal kırıklığı,  korku,  tutku, merhamet, öfke, kıskançlık, sadakat …  Bu duyguların  “Kadınları”,  şarkılarla anlatılacak.

Programda; Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, La Favorita, Manon Lescaut,

Il Trovatore, Don Pasquale, La Bohème , Carmen, Tosca, Edgar, Fedora, Un Ballo in Maschera, Edgar, Rigoletto, L’Arlesiana operalarından aryalar yer alıyor.

Hüseyin Kaya’nın piyanosu eşliğinde,  İDOB solistleri; Önay Günay, Caner Akgün, Berk Dalkılıç, Murat Güney, Kevork Tavityan, Ali Murat Erengül,  Bülent Külekçi  şarkıları seslendirirken,   “SEN” adlı Berk Sarıbay koreografisinde ise İlke Kodal dans ediyor.

İDOBdan Şarkılarda Kadın konseri

 

O karga yine görüntülendi! Bu kez 5 lira ile uçtuMarmary istasyonunda İstanbul Kartı'na yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karga, yine ortaya çıktı. Karga bir esnafın verdiği 5 lira ile kayıplara karıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İdlib gazisinden duygulandıran sözler: Silah arkadaşlarımın yanına döneceğim

İdlib gazisinden duygulandıran sözler: Silah arkadaşlarımın yanına döneceğim

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber