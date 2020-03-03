03.03.2020 - 15:19 |
İDOB'dan "Şarkılarda Kadın" konseri
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 6 Mart 2020 Cuma günü, “Şarkılarda Kadın” konseri ile Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde.
Mutluluk, hüzün, hayal kırıklığı, korku, tutku, merhamet, öfke, kıskançlık, sadakat … Bu duyguların “Kadınları”, şarkılarla anlatılacak.
Programda; Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, La Favorita, Manon Lescaut,
Il Trovatore, Don Pasquale, La Bohème , Carmen, Tosca, Edgar, Fedora, Un Ballo in Maschera, Edgar, Rigoletto, L’Arlesiana operalarından aryalar yer alıyor.
Hüseyin Kaya’nın piyanosu eşliğinde, İDOB solistleri; Önay Günay, Caner Akgün, Berk Dalkılıç, Murat Güney, Kevork Tavityan, Ali Murat Erengül, Bülent Külekçi şarkıları seslendirirken, “SEN” adlı Berk Sarıbay koreografisinde ise İlke Kodal dans ediyor.