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30.10.2020 - 11:14 |

İDO'dan Cumhuriyet Bayramı konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, kuruluşunun 97. yılında Cumhuriyeti, seyircilerle birlikte kutladı. 29 Ekim 2020 akşamı gerçekleşen konserin programında; “Türk Beşleri” ; Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses besteleri de yer aldı.

İDO'dan Cumhuriyet Bayramı konseri

Ulvi Cemal Erkin’in, Altı Halk Türküsü’nden “Divan” -  Ahmet Adnan Saygun’un  Yunus Emre Orotoryosu’ndan “Ağlamaktır Benim İşim” - Necil Kazım Akses’in, Orhan Veli Kanık şiirini bestelediği “Anlatamıyorum”  -  Hasan Ferit Alnar’ın “Biraz da yürüdükçe” -  eserleri seslendirildi.

“Yaşa Mustafa Kemal Paşa” (Muammer Sun düzenlemesi ile) , Muammer Sun’un 1998 yılında çekilen Cumhuriyet filmi için bestelediği “Bozkırın Sesi”  ve Hüseyin Kaya’nın düzenlemesi ile “Efem” türküsü de konserde yorumlandı.

Cemal Reşit Rey’in “Sarı Zeybek” eserinde ise solist dansçı Mehmet Nuri Arkan, Ayşem Sunal Savaşkurt koreografisi ile dans etti. Cemal Reşit Rey’in 10. Yıl Marşı  (söz: Faruk Nafız Çamlıbel  ve Behçet Kemal Çağlar)  ile kapanış yapılırken  konser,  seyircilerin de katılımı ile çoşkulu dakikalara sahne oldu.  

Eserler, konserin solistleri; Dilruba Bilgi, Kenan Dağaşan, Berk Dalkılıç, Evren Ekşi ve Nesrin Gönüldağ tarafından, piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde seslendirildi.  Gökhan Akyüz veİDOB Sanat Yönetmeni Suat Arıkan’ın  konuşmacı olduğu konserde,  metinler Defne Arıkan ve Burçak Savaşkurt tarafından hazırlandı.

 Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilen  konser, 30 Ekim 2020 tarihinde  ise  Büyükyalı Fişekhane’de seslendirilecek.

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