İki ölümsüz eser MetOpera'da

New York Metropolitan Operası, şubat ayında Akmerkez CinemaPink’te birbirinden önemli eserleri seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. ABD’li bestekar George Gershwin'in “Porgy and Bess” isimli 1935 yılına ait eseri, Met Opera tarafından ilk kez sergileniyor. Opera, Amerikan klasikleri haline gelen çeşitli şarkılar içeriyor. Porgy and Bess, insanlığı, mizahı, tutkusu ve muhteşem müziği ile 1 Şubat Cumartesi gecesi saat 20.55’te sanatseverleri bekliyor.

Şubat ayının bir diğer oyunu ise 29 Şubat akşamı sahnelenecek olan Agrippina. Roma İmparatoru Cladius'u imparatorluktan uzaklaştırarak oğlu Neron'u imparator ilan etmek isteyen Agrippinna'nın komplosunu konu alan eser, saat 20.55’te sahnelenecek.

Canlı olarak New York Met Opera’dan naklen yayınlanacak olan operaların biletleri 100TL’den satışta.

