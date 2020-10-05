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05.10.2020 - 18:04 |

Il Tabarro Süreyya Operası Sahnesi'nde

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 2020-2021 sezonunda Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sahneleneceği ilk eser olan , Il Tabarro ( Pelerin) Operası’nın son hazırlıkları devam ediyor.

Il Tabarro Süreyya Operası Sahnesi'nde

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi planlanan konser, 6 Ekim 2020 tarihinden itibaren sanatseverler ile buluşuyor.

19.yy başı 20.yy sonunda, İtalya’da ortaya çıkan  "verismo"  yani  “gerçekçilik akımı”nın operadaki ürünlerinden biri olarak değerlendirilen “Il Tabarro”, Giacomo Puccini’nin, tek perdelik üç operasından  oluşan  “Il Trittico”  olarak adlandırdığı serinin  ilk ve trajik olan operasıdır. Eser karanlık drama olarak değerlendirilir, sadakatsizlik, acımasızlık, hüzün, çaresizlik gibi gerçekçi unsurlar anlatılır.

Birinci Dünya Savaşı’nın son dönemlerinde tasarlanmış,  İtalyanca librettosu Giuseppe Adami tarafından yazılmış “Il Tabarro ” operasının konusu kısaca şöyle;

"her insan bir pelerin taşır, pelerinin altında  bazen büyük bir neşe, bazen de korkunç bir keder saklıdır ”

Eser, 1900’lerin  başlarında, Paris’te Seine nehri üzerinde bir mavnadaki  aşk üçgeninin trajedisini konu ediyor. Mavnanın kaptanı Michele, karısı Giorgetta'ya delicesine aşıktır, çift yakın zamanda ölen tek çocukları için çok  acı çekmişlerdir. Kocasından çok daha genç olan Giorgetta, mavnadaki işçi Luigi ile bir ilişki yaşamaktadır. Sonunda Michele, karısının sevgilisinin kim olduğunu keşfeder ve onu öldürür. Sonra cesedi pelerininin altına gizler…

Konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını, Şef  Roberto Gianola yönetiyor.

Eserdeki karakterleri dönüşümlü olarak  seslendirecek  İDOB sanatçıları;

Michele : Murat Güney / Kevork Tavityan 

Giorgetta : Şebnem Ağrıdağ Kışlalı / Hande Soner Ürben

Luigi   : Ali Murat Erengül /Süren Maksutov

Il Talpa  : Ufuk Karakoç/Sevan Şencan

Il Tinca  : Berk Dalkılıç / Onur Turan

La Frugola  : Jaklin Çarkçı / Deniz Likos

Un Verditore : Besnik Ademoğlu / Ufuk Toker

Due Amanti  : Ceren Aydın Akkoç / Berk Dalkılıç

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