İlk kadın dergisi Şükûfezâr çevrimiçi

Dergi, imtiyaz sahibi ve tüm yazarları kadın olan, ilk kadın dergisi olarak biliniyor. Haber, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın sosyal medya hesabından duyruldu. İlk sayısı 1886’da yayımlanan dergi toplamda beş sayı yayınladı. Kütüphaneden verilen bilgide, “Şükûfezâr’ı hem kendisinden önce hem de kendisinden sonra yayımlanan birçok dergiden ayıran en önemli özellik kadının rolünün ev içinde tanımlanmamasıdır. Ayrıca, okuyucu mektupları derginin şekillenmesinde çok önemli rol oynamıştır. Bu mektupları yazanların çoğunun da derginin yazarları gibi, dönemin öğretmen okulu olan Daru’l Muallimat’tan mezun oldukları görülmektedir” dendi.