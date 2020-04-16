İllüstrasyonlarla koronavirüs dönemi

İlk olarak aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tüm insanlığın birlikte mücadele ettiği bu salgın, dünyadan ve Türkiye’den pek çok karikatürist ve illüstrasyon sanatçılarının çizimlerine ilham verdi. Bu dönemde yaşadıkları deneyimleri ve dayanışma mesajlarını kâğıda döken bu sanatçıların en önemli hedeflerinden biri de insanların yüzünde bir gülümseme oluşturmak. Dünyadan ve Türkiye’den çizimleri derledik.



Wang XX



Gerçek ismi Wang Fanqiao olan Wang XX, “3x3” adlı çizgi roman karakterini kullanarak salgın boyunca deneyimlerini paylaşan sanatçılardan biri. Wang XX, @yesseallife aldı Instagram hesabından paylaştığı bu illüstrasyonda insanların bu dönemde birbirleri için hissettiği hassasiyete dikkati çekiyor. Hikâyede yer alan ahtapot, mors ve fare birbirlerine yüz maskelerini takmaları için yardımcı olarak birbirlerine sarılıyorlar. Sanatçı, önceki günlerde yine aynı hesabından başkarakterini kalabalığın içinde maskeyle oturarak resmettiği bir karikatürü de paylaştı.









Korean Angry

Los Angeles’ta yaşayan ve kimliğini gizli tutan Korean Angry takma isimli illüstratör ise sosyal medya aracılığıyla 2016 yılında yarattığı çizgi roman karakteri üzerinden koronavirüs salgını boyunca Çinlilere ve Asyalılara yapılan ırkçılığa karşı bir tepki gösteriyor. Önceki ay @koreanangry adlı Instagram hesabından paylaştığı illüstrasyonunda başkarakteri ve koronavirüs arasında geçen bir diyalog yer alıyor. Bu diyalogda virüs “Ben ‘Çin’ hastalığı değilim, ben bir zoonotik hastalığım. Ben hayvanlardan insanlara bulaştım ve bunun nasıl olduğunu bilmiyorum” diyor.









Jessica Olien



New Yorker dergisinde çizen karikatürist Jessica Olien ise Yahoo News’e verdiği görüşte karikatüristlerin salgının evrensel gerçeklerine odaklanması durumunda bu süreçte mizahi öğeler bulacağının kolay olduğunu belirtiyor. Olien, Instagram hesabından karantina döneminde yaşadığı deneyimleri çizimleri aracılığıyla takipçilerine aktarıyor. Örneğin televizyon izlerken “Her televizyon izlediğimde kalp çarpıntısı geçiyorum” notuyla izlediği film ya da dizide sosyal mesafeye uymayanlara tepki gösterdiği bir karikatür paylaşıyor.









HAKAN KELEŞ



İllüstrasyon sanatçısı Hakan Keleş, İstanbul’da yaşayan insanların koronavirüs ile mücadelesini kişileri şehrin belirli noktalarına yerleştirerek sosyal medya aracılığıyla takipçilerine sunmaya başladı. Keleş’in Instagram hesabından paylaştığı illüstrasyonlarda yüzünde maske olan ve elindeki kolonyayı şehre sıkan bir adam, “Korona Günlerinde Aşk” başlığıyla Galata Kulesi’ni bir dezenfektan şişesi gibi kullanan bir çift ve Eskişehir’de bir binayı muayene eden bir doktor yer alıyor. Keleş, İstanbul’un sokak aralarında bir kuryenin, sağlık çalışanının ve iki temizlik görevlisinin yer aldığı bir görseli de “Biz sağlıkla evde kalabilelim diye her gün kendi hayatını riske atanlar var! Kuryeler, temizlik çalışanları ve özellikle sağlık çalışanlarına büyük minnet duymamız gerekiyor” notuyla paylaştı.









Serkan Altuniğne





Serkan Altuniğne’nin Bobo isimli aylık dijital mizah dergisinde, karikatürist kendi köpeği Bobo’nun hikâyelerini anlatıyor. Bu karikatür dizisinde Bobo ve Adam koronavirüs salgını boyunca çeşitli maceralar yaşıyorlar. Örneğin; bir karikatürde sosyal mesafe dolayısıyla evden çalışmaya başlayan Adam’ın tüm gün evde olması Bobo’yu çok sinirlendiriyor. Adam ise başka bir karikatürde Bobo’nun rahatlıkla dışarı çıkmasına özenerek Bobo’ya kızıyor. Sahibini koronavirüsten korumak isteyen Bobo, rüyasında virüsle kavga bile ediyor. Bobo’nun koronavirüs salgını süresince yaşadığı maceraları Altuniğne’nin Instagram hesabından da (@serkanaltunigne) takip edebilirsiniz.







