İngiltere’deki kitapçıların rekor haftası

The Guardian’da yer alan habere göre, sıkı sosyal mesafe kurallarına rağmen okurlar, haziran ayında kitapevlerinin yeniden açılmasıyla beraber buralardan alışveriş yapmaya hızlı bir şekilde tekrar başladı. Geçen hafta, 3.8 milyon basılı kitap, 33 milyon sterline satıldı. The Bookseller’a göre 2019’un aynı haftasına kıyasla satış oranı yüzde 31 arttı ve bu da eylülün en iyi ilk haftası oldu. Ayrıca mağazaların yeniden açılmasından sekiz hafta sonra kitap satışları yüzde 11 arttı. Richard Osman, Elena Ferrane ve Raynor Winn gibi yazarların 3 Eylül’de yayımlanan yeni kitaplarının da satışlara büyük katkısı oldu. Plackitt&Booth Bookshop’un sahibi Pat Booth, “Harry Potter’dan beri böyle bir şey görmedik” dedi.