İnsan iradesini sorgulayan sergi

Teşvikiye’deki yeni mekânında açılan Vision Art Platform, sanatçı Leyla Emadi ve Rafet Arslan’ın eserlerini bir araya getiren “Olası Her Rüya” sergisi önceki akşam düzenlenen online açılışla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sergide özgürlük, zorunluluk, irade gibi kavramlar tarih ve etik bağlamla ele alınıyor. Sanatçılar çalışmalarında farklı coğrafyalarda, kültürlerde ve zamanlarda tahakküm ve manipülasyon yöntemleri karşında irade kavramını irdeliyorlar.

Sanatçı Leyla Emadi sergide yer alan eserlerini “Bu serginin ana teması hayattaki seçimlerimiz ve birey olarak irade merkezimizin ne kadar ve ne yönlerde işlediğini sorgulamak aslında. Günümüzde hayat o kadar hızlı akıyor ki çoğumuz verdiğimiz kararları, attığımız adımları, yanımızda tuttuğumuz kişileri tartmayı, sorgulamayı ve bilinçli seçmeyi unuttuk” diye ifade ediyor. Emadi, sergideki çalışmalarını şu sözlerle özetliyor: “Eserlerim bu bağlamda, hayatla akışta kalabilmek, plan ve programlara boğulmadan yaşamın getirilerine ‘kabul ve teslim’ olmak ile ilgili.”

‘Sahteliğin çemberinde gedik açmak’

Sanatçı Rafet Arslan ise “Benim niyetim imgeyi ütopya - distopya arasındaki gerilime sürükleyerek, hakikati aramak. Günümüzde hayatlarımız sayısız sahte gerçeklik ile çevrilmiş durumda. Burada sanata düşen sahteliğin çelik çemberinde gedikler açmaktır” diyor.

27 Haziran’a kadar sürecek sergiyi gezmek isteyen ziyareçiler, info.visionartplatfrom@gmail.com adlı adresten randevu alarak sergiyi gezebilecek.