MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri İnsan iradesini sorgulayan sergi
ABONE OL
06.06.2020 - 07:00 | | Gizem Çetimen

İnsan iradesini sorgulayan sergi

Sanatçı Leyla Emadi ve Rafet Arslan’ın çalışmalarını bir araya getiren “Olası Her Rüya” sergisi Nişantaşı’ndaki Vision Art Platform’da izleyicisiyle buluşuyor.

İnsan iradesini sorgulayan sergi

Teşvikiye’deki yeni mekânında açılan Vision Art Platform, sanatçı Leyla Emadi ve Rafet Arslan’ın eserlerini bir araya getiren “Olası Her Rüya” sergisi önceki akşam düzenlenen online açılışla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sergide özgürlük, zorunluluk, irade gibi kavramlar tarih ve etik bağlamla ele alınıyor. Sanatçılar çalışmalarında farklı coğrafyalarda, kültürlerde ve zamanlarda tahakküm ve manipülasyon yöntemleri karşında irade kavramını irdeliyorlar.

Sanatçı Leyla Emadi sergide yer alan eserlerini “Bu serginin ana teması hayattaki seçimlerimiz ve birey olarak irade merkezimizin ne kadar ve ne yönlerde işlediğini sorgulamak aslında. Günümüzde hayat o kadar hızlı akıyor ki çoğumuz verdiğimiz kararları, attığımız adımları, yanımızda tuttuğumuz kişileri tartmayı, sorgulamayı ve bilinçli seçmeyi unuttuk” diye ifade ediyor. Emadi, sergideki çalışmalarını şu sözlerle özetliyor: “Eserlerim bu bağlamda, hayatla akışta kalabilmek, plan ve programlara boğulmadan yaşamın getirilerine ‘kabul ve teslim’ olmak ile ilgili.”

‘Sahteliğin çemberinde gedik açmak’

Sanatçı Rafet Arslan ise “Benim niyetim imgeyi ütopya - distopya arasındaki gerilime sürükleyerek, hakikati aramak. Günümüzde hayatlarımız sayısız sahte gerçeklik ile çevrilmiş durumda. Burada sanata düşen sahteliğin çelik çemberinde gedikler açmaktır” diyor.

27 Haziran’a kadar sürecek sergiyi gezmek isteyen ziyareçiler, info.visionartplatfrom@gmail.com adlı adresten randevu alarak sergiyi gezebilecek.

Ersan Şen, 3 ismin vekilliğinin düşürülmesini yorumladıBiri CHP'li, ikisi HDP'li üç ismin milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda düşürüldü! Süreci Prof. Dr. Ersan Şen, CNN TÜRK canlı yayında yorumladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adliyelerde yeni duruşma düzeni

Adliyelerde yeni duruşma düzeni

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Bakan Akar talimat verdi: Acemi askere eziyete soruşturma

Bakan Akar talimat verdi: Acemi askere eziyete soruşturma

Sıradaki Haber