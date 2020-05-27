Institut français’den edebiyat sohbetleri

Institut français Türkiye’nin online edebiyat konferansı serisi, Salon Edebiyat başlığı altında ve yazar Yiğit Bener’in ev sahipliğinde düzenlenecek. Konferansların her birinde Yiğit Bener’e edebiyat dünyasından bir konuk eşlik edecek. Yiğit Bener ve konukları 2-17 Haziran tarihleri arasında her salı Fransızca ve her çarşamba Türkçe olarak üç tema işleyecek. Serra Yılmaz ile “Camus salgın kıskacında” konusunu işlerken Jean-Marie Laclavetine ile “Edebiyat eve kapanmanın yalnızlığına derman olabilir mi?” sorusuna yanıt aranacak. Zoom sitesi üzerinde gerçekleşecek sohbetlere katılım ücretsiz olacak, konferansı izlemek isteyenlerin Institut français Türkiye’nin http://www.ifturquie.org adresli internet sitesinden etkinliğe kayıt olmaları gerekiyor.



