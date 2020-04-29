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29.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Işıkla ortaya çıkan sanat

Instagram, önceki gün Londra merkezli sanatçı Nathaniel Rackowe’nin “Square Prism” isimli çalışmasını #ThisWeekOnInstagram hashtagiyle kendi hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Işıkla ortaya çıkan sanat

Rackowe, 2020 yılına ait bu eserinde, floresan ışığı kullanarak bir ağacı sanat eserine dönüştürmüş. Sanatçı, diğer eserlerinde de floresan ışıktan yardım alarak yapıları bir heykele dönüştürüyor. Rackowe eseriyle ilgili “Umarım yaptığım iş, insanların kendilerini çevreleyen alanlara yeni bir gözle bakmalarına ve daha önce ortaya çıkmamış olabilecek güzellikleri bulmalarına yardımcı olur” dedi.

Metin Hara: Hogwartlısın dediler kız vermedilerBir dönem Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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