Işıkla ortaya çıkan sanat

Rackowe, 2020 yılına ait bu eserinde, floresan ışığı kullanarak bir ağacı sanat eserine dönüştürmüş. Sanatçı, diğer eserlerinde de floresan ışıktan yardım alarak yapıları bir heykele dönüştürüyor. Rackowe eseriyle ilgili “Umarım yaptığım iş, insanların kendilerini çevreleyen alanlara yeni bir gözle bakmalarına ve daha önce ortaya çıkmamış olabilecek güzellikleri bulmalarına yardımcı olur” dedi.