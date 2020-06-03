İsrail’le sanat köprüsü

Fiziksel mesafelenme günlerinde sanatçıları bir araya getirmeyi ve birbirlerine ilham vermelerini amaçlayan bu seride Türkiye ve İsrail’den sanatçılar e-mail aracılığıyla bir üretim zinciri oluşturuyor. Zincir, organizatörün seçtiği kelimeyi ilk sanatçıya göndermesiyle başlıyor. Sanatçı o kelimeden ilham alarak serinin ilk işini üretiyor ve organizatör aracılığıyla eseri bir sonraki sanatçıya devrediyor. İlk sanatçı ve organizatör dışında kimse zinciri başlatan kelimeyi bilmiyor. Farklı disiplinlerden sanatçılar, diledikleri malzeme ve teknikle çalışarak, 24 saat içinde hazırladıkları işleri bir sonraki sanatçıya göndermeye devam ediyor. Eserin sanatçıdan sanatçıya ulaştırılması her seferinde organizatör tarafından gerçekleştiriliyor ve sanatçılar kimin eserinden yola çıkarak ürettiklerini ancak zincir bittikten sonra öğrenebiliyor.