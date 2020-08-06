İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yeni etkinlikler

Napoliten Konserleri; 8 Ağustos 2020 Cumartesi, Bodrum Kalesi’nin büyüleyici atmosferinde ve 29 Ağustos 2020 Cumartesi ise yeni bir sahnede, İstanbul Beyoğlu Talimhane’de gerçekleşecek olan “Napoliten Konseri”nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorları sahne alıyor. Geçtiğimiz sezonlarda seyircinin beğenisini kazanan, duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşan konser , İtalya’ya kısa bir yolculuk niteliğinde. Konserdeki şarkılara yer yer hüzün , yer yer de neşe hakim olurken, E.di Capua, F.P Tosti , E. De Curtis, R.Falvo, L. Denza, C.A.Bixio, G.Cottrau, R.Leoncavallo, S. Cardillo gibi değerli bestecilerden eserler seslendirilecek. “l’te vurria vasà”, “ 'A vucchella ” , “Mattinata”, “Non ti scodar di me”, “Fenesta Che Lucive”, “Dicitencello Vuie”, “Tu ca nun chiagne” , “Torna a Surriento”, “Mamma”, “Marechiare”, “O sole mio” ise konser programında yer alan eserlerden bazıları… Konserde Tenorlar; Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Ufuk Toker ve Onur Turan’a piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek. Konserin sahne kurgusu ise Hüseyin Kaya’ya ait.

Modern Dans; 15 Ağustos 2020 Cumartesi, İstanbul Beyoğlu Talimhane Sahnesi’nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi modern dans proje grubu MDTistanbul, “Modern Dans Kolaj Programı” ile sahnede olacak. 13 kişilik bir ekip ile Elektronika, Güldestan ve Dans Analog eserlerinden , pandemi şartlarına göre adapte edilmiş bölümler sunacaklar.