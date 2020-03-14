14.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İstanbul Film Festivali ertelendi
Bu yıl 10-21 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali, erteleme kararını dün duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak değerlendirdiği koronavirüsü salgınının yayılmaması için Türkiye’de alınan önlemler kapsamında ertelendiği belirtilen festivalin yeni tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bu yıl 10-21 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali, erteleme kararını dün duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak değerlendirdiği koronavirüsü salgınının yayılmaması için Türkiye’de alınan önlemler kapsamında ertelendiği belirtilen festivalin yeni tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Açıklamada festivalin yapım platformu Köprüde Buluşmalar’a katılan filmlerin proje ve uluslararası sunumlarının ise 14-17 Nisan’da internet üzerinden yapılacağını duyuruldu.
Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...