İstanbul Film Festivali ertelendi

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak değerlendirdiği koronavirüsü salgınının yayılmaması için Türkiye’de alınan önlemler kapsamında ertelendiği belirtilen festivalin yeni tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bu yıl 10-21 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali, erteleme kararını dün duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak değerlendirdiği koronavirüsü salgınının yayılmaması için Türkiye’de alınan önlemler kapsamında ertelendiği belirtilen festivalin yeni tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Açıklamada festivalin yapım platformu Köprüde Buluşmalar’a katılan filmlerin proje ve uluslararası sunumlarının ise 14-17 Nisan’da internet üzerinden yapılacağını duyuruldu.