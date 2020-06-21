İstanbul Modern babaları ağırlıyor

Bu özel gün için hediye arayanlar ise İstanbul Modern üyeliğiyle babasına sanat dolu bir yıl verebilir ya da İstanbul Modern Mağaza’dan müzenin koleksiyonundaki yapıtlardan ilham alan, tasarımcıların imzasını taşıyan seçkiden armağan edebilir. Babaların bu özel günü anımsayacakları seçenekler ise İstanbul Modern Mağaza’da sanatseverleri bekliyor. Babalar Günü özel seçkisinde müze koleksiyonundaki yapıtlardan ilhamla tasarlanan kravatlar, tasarımcıların imzasını taşıyan objeler ve sanat eserlerinin reprodüksiyonları yer alıyor.