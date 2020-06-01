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01.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul Modern kapılarını yeniden açıyor

İstanbul Modern, kontrollü sosyal hayat sürecinde Beyoğlu’ndaki geçici mekânının kapılarını 16 Haziran’da yeniden açıyor. COVID-19 salgını sebebiyle 17 Mart’ta geçici olarak ziyarete kapatılan İstanbul Modern, güvenli bir müze deneyimi için hazırlıklarını tamamladı. Müze, 16 Haziran günü ziyarete açılıyor.

İstanbul Modern kapılarını yeniden açıyor

Müzenin daha güvenli ve rahat bir şekilde gezilebilmesi için çevrimiçi rezervasyon uygulaması başlatılıyor. Ziyaretçiler İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden saat aralığı seçerek rezervasyon yapabiliyor. Aynı anda tüm sergi katlarında bulunabilecek ziyaretçi sayısı ise sosyal mesafe kuralı gereği 70 ile sınırlandırılıyor. Kontrollü normalleşme süreci sebebiyle rehberli grup turları ve İstanbul Modern Sinema’daki film gösterimleri dâhil müzedeki tüm eğitim ve etkinlikler çevrimiçi olarak devam ediyor.

İstanbul Modern’in ziyarete açılmasıyla birlikte koleksiyon sergisi, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı çerçevesinde dünyanın farklı coğrafyalarından on sanatçının İstanbul’daki zanaatkârlarla birlikte üretimlerinin yer aldığı “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi ve “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisi izleyiciyle buluşacak.

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