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04.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul Modern sağlık çalışanlarına ücretsiz

İstanbul Modern, koronavirüs salgınıyla aylardır özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarını müzede sanatla buluşturuyor. Sağlık Bakanlığı, üniversite ve devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri personeli müzenin kapalı olduğu pazartesi hariç her gün İstanbul Modern’de sanat molası verebilecek.

İstanbul Modern sağlık çalışanlarına ücretsiz

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde güven içinde gezilebilen İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânı, girişte “Sağlık Çalışanı” kimliğini beyan eden herkese ücretsiz olarak açılacak.

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