İstanbul Modern’den ‘açık kapı’

Japonya’dan İtalya’ya farklı coğrafyalarda geçen dört filmlik seçki, 4-30 Haziran tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden yayınlanıyor. Dört filmlik seçki, önemli bir olay sonucu hayatları değişen karakterlere odaklanıyor. Ev ile dışarısının, kapının ötesindeki gerçeklikle yüzleşmenin, sosyal ilişki kavramının yeni anlamlar kazandığı bu günleri de yansıtan durumlara bakıyor. 4 Haziran Perşembe gününden itibaren her hafta bir film, altı gün boyunca Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak izlenebiliyor.

Japon çağdaş sinemasının önde gelen isimlerinden Altın Palmiyeli usta yönetmen Hirokazu Kore-Eda’nın Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde yarıştığı “Fırtınadan Sonra”sı bir boşanmanın ardından dağılan bir ailenin fırtınada babaannenin evinde bir araya gelerek yeni hayatlarıyla hesaplaşmasını anlatıyor.

Gösterilecek diğer bir film olan ve İsviçreli yönetmen Ursula Meier’in yazıp yönettiği “Yuva”nın merkezinde, âtıl bir otobanın kenarında yaşayan mutlu bir aile var. Üçüncü film olan ve İranlı yönetmen Samira Makhmalbaf’ın Tahran’ın güneyinde yaşanan gerçek bir olaydan etkilenmesi üzerine 18 yaşında çektiği ilk filmi “Elma”, babaları tarafından 12 yıl boyunca evden çıkartılmayan ikiz kız kardeşlerin hikâyesine odaklanıyor. Gösterilecek son film ise Cannes’da Jüri Özel ödülüne layık görülen Alice Rohrwacher’in ikinci filmi “Mucizeler”. Film, odağına, ırak bir köyde arıcılıkla geçinen bir aileyi ve bilhassa o ailenin 12 yaşındaki kızı Gelsomina’yı alıyor.