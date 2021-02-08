08.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İstanbul Modern’in konuğu Seçkin Pirim
İstanbul Modern, Borsa İstanbul’un sponsorluğunda gerçekleştirilen “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Atölyeleri’nde katılımcıları sanatçılarla bir araya getirmeye devam ediyor.
11 Şubat’ta Seçkin Pirim ile çevrimiçi olarak bir araya gelecek katılımcılar, sanatçının uygulama adımlarını takip ederek, kendilerine özgü üç boyutlu formlar yaratacak. Sanatçının sistematik formlar oluşturan heykellerinden ilham alan atölye, katmanlar yaratarak bir bütünü tasarlamaya ve Pirim’in üretim pratiğinde sıklıkla kullandığı kâğıt malzemesinin dinamiğini keşfetmeye davet ediyor.