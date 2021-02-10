İstanbul müzik festivali açık havada olacak

Festival programındaki tüm konserler, pandemi önlemleri altında, tamamen açık hava mekânlarda gerçekleştirilecek. 50 yıla yaklaşan tarihinde ilk kez tamamen açık havada gerçekleşecek festival, bu açıdan müzikseverlere “başka bir klasik müzik deneyimi” yaşatacak. Türkiye ve yurt dışından solistler, topluluklar ve orkestraları ağırlayacak 49. İstanbul Müzik Festivali’nin teması ve programı ise nisan ayında açıklanacak. Festivalin Onur Ödülü keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın’a, açılış töreninde sunulacak ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü Letonyalı besteci Pçteris Vasks’a verilecek.