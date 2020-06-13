İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin açılışı gecikecek

Artnewspaper’da yer alan habere göre eylül ayında açılması planlanan müzenin salgın sonrasında yeniden açılmasıyla ilgili Mimar Sinan Üniversitesi yöneticileri bir açıklamada bulunmadı. Yetkililer, sadece üniversitenin internet sitesi üzerinden 2020’de açılmasını öngördüklerini ifade eden bir duyuru paylaştı. Konuya yakın, ancak ismini vermek istemeyen bir kişiye göre ise resimlerin restorasyonunun sürdüğü, fakat salgın dolayısıyla mart ayında müzelerin kapatılmasının ardından diğer çalışmaların durdurulduğu belirtildi. Ayrıca kaynak, müzenin açılmasının ana engelinin binanın karşısındaki yolcu gemisi terminalinin inşası olduğunu da belirtti. Müzenin, İstanbul Boğazı yakınlarındaki eski gümrük binasına taşınma çabaları yaklaşık on yıl sürüyor. Mimar Emre Arolat’ın yeniden tasarladığı bina önceki sene sonbaharda İstanbul Bienali kapsamında kullanılmıştı. Müzenin 12 bin parçalık koleksiyonu olduğu biliniyor