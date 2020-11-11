İstanbul sevdalısı Barbey’e veda

68 Olayları’na tanıklık eden ve o sırada çektiği fotoğraflarla dünyaya 68 Olayları’nı anlatan Barbey, 25 yaşındayken Magnum Fotoğraf Ajansı’na girdi. Fas doğumlu Barbey, fotomuhabirlik yaptığı süre boyunca dünya tarihini derinden sarsan Vietnam Savaşı, Ortadoğu, Mısır, Afrika ve hatta İran’daki çatışmaları ve olayları takip etti, bunları fotoğraflarıyla insanlara aktardı. 2005 yılından itibaren 5 yıl boyunca, her yıl İstanbul’u fotoğraflamaya başladı ve şehre olan tutkusunu “Bu kent, kültürel zenginliklerle dolu bir dünya mirası deposu. Bu özelliğiyle bende her seferinde fotoğraf çekme isteği uyandırıyor” diye anlattı. Barbey’in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.