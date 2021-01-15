İstanbul Tiyatro Festivali yeni proje başvurularını bekliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2004’ten bu yana Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen ve bu yıl Kasım ayında 25. kez seyirciyle buluşmaya hazırlanan İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye’den profesyonel topluluk ve sanatçıların festivalde prömiyer yapacak projelerini bekliyor. 15 Ocak–15 Mart 2021 tarihleri arasında sadece internet üzerinden yapılabilecek başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru formu festivalin resmi internet sayfası tiyatro.iksv.org’da yer alıyor.

Festival başvurularında herhangi bir tema sınırlaması bulunmuyor. Ancak festival son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olan “iklim krizi”, “kadın ve kadına şiddet” konularına da dikkat çekmeyi hedefliyor.

Başvuru koşulları

Sahnelenecek eser İstanbul’da prömiyer yapmamış olmalıdır. Daha önce İstanbul’da sahnelenmiş yapımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurulan oyun metninin telif hakları alınmış olmalıdır.

Üniversitelerin tiyatro kulüpleri ve amatör tiyatro toplulukları tarafından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Topluluk ve sanatçılar festivale yalnızca tek bir eser ile başvurabilir.

Başvuru formuyla birlikte oyun metninin de iletilmesi zorunludur (dans veya sözsüz performanslar hariç).

Başvurmak için en geç 15 Mart 2021 saat 18.00’e kadar başvuru formunu, formda istenilen ek dokümanları da yükleyerek eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunu doldurmanızın ardından başvurunuz otomatik olarak festival ekibine ulaşacak ve festival ekibi size başvurunuzun teslim alındığında dair bir onay e-postası da ayrıca iletecektir. Festival ekibiyle başvurunuzla ilgili çevrimiçi olarak görüşmek isterseniz basvuru@iksv.org adresine randevu talep eden bir e-posta göndermenizi rica ederiz.

15 Mart Pazartesi günü saat 18.00’den itibaren çevrimiçi başvuru formuna erişilemeyecektir. Bu tarihten sonra e-posta vb. yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru sürecinin ardından Danışma Kurulu ile yapılacak değerlendirmelerin ardından sonuçlar, mayıs ayı sonunda bütün katılımcılara e-posta ile bildirilecektir. Danışma Kurulu, festival programında yer vermek üzere daha önce İstanbul’da prömiyer yapmış oyun, dans veya performanslardan bir veya birkaçını seçebilir. Danışma Kurulu’nun belirleyeceği bu gösteriler başvuruya açık değildir.